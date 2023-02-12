KASKİ enkazdan Kamil'i çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 7,7 ve 7,6’lık depremle sarsılarak yıkılan Kahramanmaraş’taki bina enkazlarında arama kurtarma çalışmalarında, 16 yaşındaki Kamil Can Ağdaş’ı enkazdan 119 saat sonra sağ olarak çıkarmaya destek oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremde ağır hasar gören bölgede göçük altında kalan depremzedelere ulaşmayı, kurtulan depremzedelere ise yardımcı olmayı sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin üzerinden 5 gün geçmiş olmasına rağmen umut dolu bekleyişleri, sevinçli sonuçlara dönüştürmeye devam ediyor.

119 SAAT SONRA ÜLKE MUCİZE İLE TANIŞTI

Tüm Türkiye de dâhil dünyanın tek yürek olduğu yüzyılın en büyük depreminde, Kahramanmaraş’ta, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde de 5 gün geride kalmasına rağmen umut ışığı sönmezken, sağ çıkarılan vatandaşlar sevinci ve umudu da arttırıyor. Bölgede, aralarında KASKİ, UMKE, AFAD ve sağlık görevlileri olmak üzere pek çok arama kurtarma ekibi tarafından gösterilen büyük, özverili ve cansiperane gayretlerle bir mucize daha yaşandı. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalarak 119 saat geçiren 16 yaşındaki Kamil Can Ağdaş, sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

KASKİ ‘SUSADIM’ DİYEN AĞDAŞ’A CAN SUYU OLDU

Depremden 119 saat sonra Palmiye Sitesi enkazından sağ olarak çıkarılan depremzede Ağdaş, “Susadım. Hangi gündeyiz” diyerek kurtarma ekibine seslenirken, Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekipleri ile birlikte diğer arama kurtarma ekipleri, Ağdaş’ın sesine kulak verdi, depremzede Ağdaş’a can suyu oldu. Sedyeye konulan, termal battaniye ile sarılarak baret takılan Ağdaş, ambulansa kaldırılarak hastaneye sevk edildi.

BÜYÜKŞEHİR KASKİ’DEN 74 PERSONEL 29 ARAÇ VE 50 BİN PAKET SU İLE DESTEK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ, görevlendirilen 74 kişilik ekiple Kahramanmaraş’ta 1 adet vinç, 2 adet kepçe, 1 adet kayar kasa kamyon, 1 adet kamyonet, 7 adet kamyon, 10 adet 4X4 pikap, 2 adet vidanjör, 1 adet TIR, 1 adet minibüs, 1 adet kombine aracı, 1 adet hidrofor sistem (pompa, motor ve sürücü), 1 adet kar motoru ile çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra bölgeye 50 bin adet paket bardak su ulaştırıyor.