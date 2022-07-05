KASKİ'den 'su tasarrufu' çağrısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, kaliteli ve yeterli miktarda içme suyu iletimi için Kurban Bayramı tatili süresince şebeke sularının tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda vatandaşlara hassas olmaları çağrısında bulunuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce bayrama sayılı günler kala özellikle son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekilerek, Kurban Bayramı’nda içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken sadece bugünü değil yarınlarımızı da düşünerek hareket etmeliyiz. Bayram tatili süresince lütfen tasarrufu ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyuna erişimde, bahçe ve tarla sulamasından kaynaklı, yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kurban Bayramı tatili ile birlikte önümüzdeki günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi oldukça fazla olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan kuraklık gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Yaşam kaynağımız olan içme suyumuzun tarımsal alanlarda kullanılması sonucu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın suya erişimi zorlanırken, kimi zaman ise imkânsız bir hale gelmektedir. Tabiatın ve tüm canlıların yaşam kaynağı olan içme sularımızın korunması; doğanın ve gelecek nesillerimizin daha ferah yaşayabilmesi için en önemli görevlerimizin başında gelmektedir. Geleceğe saklayacağınız her bir damla tüm canlılar için hayat demektir. Yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyebilmek adına abonelerimizi, içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya ve daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bayramımızın, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.”