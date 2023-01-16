KASKİ'den sondaj başarısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin 6 milyon 678 bin 542 lira maliyetli 26 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldığını kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde su seviyesini ve iletimini daha da güçlendirmek için 2022 yılında da değişik bölgelerde yeni projelere imza attı. Bu kapsamda mevcut sondaj kuyularına ilave olarak merkez ve ilçelerde toplam 26 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldı.

“HER ŞEY DAHA YAŞANABİLİR KAYSERİ İÇİN”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin kent genelinde yeterli miktarda içme suyu iletimi için sürekli yeni kaynak arayışına gittiğini, bu kapsamda geride kalan 2022 yılında merkez ve ilçelerde toplam maliyeti 6 milyon 678 bin 542 TL olan 26 adet sondaj kuyusu açtığını belirtti.

Küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarında azalma yaşandığına dikkat çeken Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kentimiz genelinde uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek kalite anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirme yolunda önemli adımlar atıyoruz. KASKİ’miz, temiz ve sağlıklı içme suyunun hemşehrilerimize kesintisiz şekilde ulaştırılması noktasında önemli bir görevi yerine getiriyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan tüm altyapı hizmetlerini sürekli iyileştirme çabası ile gece gündüz demeden fedakârca çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kentimiz genelinde 26 adet sondaj kuyusu için çalışma yürütüldü. Bunun neticesinde saatte 982 ton su temini gerçekleştirilmiştir. Bu da yaklaşık 120.000 kişinin su ihtiyacı anlamına geliyor. Memleketimize ve halkımıza hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin refahı için en iyi hizmet hedefiyle 2023 yılında da benzer çalışmalarımız artarak devam edecek.”