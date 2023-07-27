KASKİ'den Şehir Hastanesi'ne içme suyu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şehir Hastanesi Bölgesi İçme Suyu Temini İnşaatı ile 10 megavatlık güneş enerji santrali alanında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yaşamın en önemli temel kaynağı olan içme suyunu Kayseri halkına temiz, sağlıklı ve daha güvenilir ortamda ulaştırılması için yatırımlarına devam ediyor.

KASKİ’nin Şehir Hastanesi Bölgesi İçme Suyu Temini İnşaatı çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde garantiye aldıklarını vurgulayarak, “Şehrimizin altyapısını geliştirme çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Daha sonraki süreçlerde problem çıkmaması adına, şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde garantiye alıyoruz. Bu anlayış içerisinde şehrin en önemli gelişme merkezi olan Şehir Hastanesi bölgesindeki gerek kamu kurumlarına, gerek konutlara, gerekse ticari kuruluşlara hizmet edecek olan su temini konusunda isale hattı ve deposunun yapımı ile ilgili çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” dedi.

10 MEGAVATLIK BİR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DE KURULACAK

5 bin tonluk bir depo yapıldığını, ayrıca bu tesisin yanı başına 10 megavatlık bir Güneş Enerji Santrali de kuracaklarını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yaklaşık 150 metreden çekmiş olduğumuz, Erciyes’imizden gelip bu bölgede konumlanmış olan sularımızı şehrimizin insanlarıyla buluşturma yönünde gayret gösteriyoruz. Bu çalışmaları yaparken, en önemli girdi maliyetimiz enerjidir. Enerji konusunda da daha önce yapmış olduğumuz 6,5 megavatlık hayata geçirdiğimiz Arıtma Tesisi Bölgesi’ndeki Güneş Enerji Santrali’nden (GES) sonra şimdi de burada 10 megavatlık bir Güneş Enerji Santrali’ni de bu tesisin başında yapmak üzere kendi enerjimizi kullanacağımız şekliyle enerji sorununu da çözme yönünde gayret gösteriyoruz. Bütün amacımız, su maliyetini aşağı çekmek, vatandaşlarımızın hem sağlıklı hem de uygun fiyatla karşı karşıya kalmasını sağlamaktır. KASKİ’mizin gayretli, çalışkan ekibine, yüklenici firmamıza, kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Her şey daha sağlıklı, daha güvenli bir Kayseri için diyorum.”

Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan ve daire başkanları eşlik etti.

Proje kapsamında, toplam 2 bin 434 metre İçme Suyu hattı yapılması planlanırken, yapımı planlanan 5 bin metreküplük depo ile Keykubat Kaptaj alanında bulunan 12 adet içme suyu sondaj kuyularından elde edilen içme suyu ile 1 adet besleme depo ve terfi merkezi vasıtasıyla depoya su iletimi sağlanacak. Yapımı tamamlandıktan sonra depo, ilk etapta Şehir Hastanesi çevresi olan Kocasinan ilçesi Şeker, Oymaağaç, Camiikebir mahallelerinin su ihtiyacını karşılayacak.