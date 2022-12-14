KASKİ'den sayaç uyarısı

KASKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsimine girilmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarının donma tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte su sayaçları ile tesisatlarında oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelere bazı önemli uyarılarda bulunuldu.

Açıkta bulunan su sayaçları ve su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılarak izole edilmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde; açıkta olan su sayaçları ve tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı izocam, talaş, veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’ni veya 0352 432 0 432 no'lu telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğü’nü aramaları gerekmektedir.”