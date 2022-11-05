KASKİ'den Sarıoğlan'a 16 milyonluk tesis

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Sarıoğlan ilçesi Üzerlik ve Palas Mahallelerinde yakın zamanda işletmeye alınması planlanan ve toplam maliyeti 16 milyon 459 bin TL olan ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve 9 km Atık Su Kolektör Hattı’ imalatında sona yaklaşıldığını kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı yatırımlarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda insan ve çevre sağlığı düşünülerek Sarıoğlan ilçesinde bir süre önce yapımına başlanılan ‘İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ inşaatında sona yaklaşıldı. Üzerlik ve Palas Mahallelerindeki atık suların toplanacağı proje kapsamında 9 kilometre uzunluğunda kolektör hattı imalatı da gerçekleştirilecek.

Toplam maliyeti 16 milyon 459 bin TL olan tesis ve atık su kolektör hattı sayesinde kanalizasyon atıklarının çevreye vereceği zararın önüne geçilmesi planlanırken, minumum enerji ile maksimum atık su arıtma verimi sağlanacak.

Tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255 Bin 500 metreküp atık su arıtımı yapılması planlanıyor. Bu sayede çevre ve doğal yaşam, atık suların olumsuz etkilerinden korunacak, Kızılırmak Havzası’nda oluşacak kirliliğin de önüne geçilecek.

HEDEFİMİZ; ‘MODEL ŞEHİR KAYSERİ’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sağlıklı altyapı inşa etmenin yanı sıra öncelikli hedeflerinden bir tanesinin de atık suların arıtımını yaparak çevreye sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti.

‘Model şehir Kayseri’ hedefiyle, KASKİ sayesinde altyapı ile ilgili belirlenen vizyon doğrultusunda sorumluluk alanlarına giren tüm bölgelerde büyük bir gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kayseri’mizin içme suyu, atık su ve yağmursuyu altyapısını büyükşehire yakışır bir şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Projeler hazırlayıp, hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda nüfusun yoğun olduğu ilçelere atık su arıtma tesisi kazandırarak insan ve çevre sağlığının korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ortamlar hazırlamak için neredeyse bütün ilçelerimize atık su arıtma tesisleri kazandırdık. Sarıoğlan ilçemizde de büyük fedakârlıklarla yapımı tamamlanan “İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi” sayesinde bölgede tüm atık sular biyolojik arıtmaya tabi tutulacak, insan ve çevre sağlığı ileri düzeyde korunmuş olunacak. Bölge halkımıza ve Kayseri’mize hayırlı olsun. İhtiyaca uygun olarak yeni tesisler inşa etmeye devam edeceğiz.”