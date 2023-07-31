KASKİ'den Melikgazi'de altyapı çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde KASKİ ekipleri tarafından yürütülen yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, bünyesindeki kuruluşları ile kent merkezi ve kırsalda yerel yönetim hizmetleri kapsamında çeşitli projeleri bir bir hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı kuruluşu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü marifetiyle de Kayserililerin yaşam kalitesini arttırmak için yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu hattı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı konularında hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi’nde yürütülen yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükkılıç’a teknik gezi sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdür Vekili Yavuz Çağan ve daire başkanları eşlik etti.

İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu çalışma ile sel felaketi ve su baskını tehlikelerini önlemiş olduklarını kaydederek, “Altınoluk Mahallemizdeyiz. Zaman zaman şiddetli yağmur yağdığında kanal, yağmur suyuyla buluştuğu zaman taşımama riski oluşuyor. Biz bunu rahatlatmak amacıyla burada 500’lük yağmur suyu kanalını ayrıca yaparak sistemi rahatlatmış oluyoruz. İnşallah sel felaketi, su baskını gibi tehlikeleri de önlemiş oluyoruz” dedi.

Büyükkılıç, çalışmada emeği geçenlere ve yüklenici firmaya teşekkür ederek 1 kilometrelik hattın mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Veysel Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret ederek esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.