KASKİ'den Kahramanmaraş konteynır kent mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ ekiplerinin Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner kentlerde barınmak için gerekli olan su ve kanalizasyon altyapısını inşa ettiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülke olarak asrın felaketi olarak nitelendirilen ve birçok ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tüm Türkiye’de kurum ve kuruluşların bölgede çalışmaları devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de ilgili birimler ile Kahramanmaraş’ta merkez ve ilçelerdeki seferberliğini sürdürüyor.

Depremin meydana geldiği andan itibaren kısa bir süre sonra Kahramanmaraş’a ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, altyapıyı revize ederek kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Mevcut hatları baştan aşağı revize eden KASKİ, kurulan konteyner kentlerde de su ve kanalizasyon hattı bağlantılarını gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk günden itibaren tüm birimler ile bölgede geniş çaplı bir çalışma yapıldığını belirterek, KASKİ’nin yürüttüğü faaliyetler ile altyapının işlevini büyük oranda yeniden kazandığını kaydetti.

KASKİ ekiplerinin gece gündüz demeden altyapıyı ayağa kaldırmak için canla başla mücadele ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışarak zarar gören altyapıyı mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde onarmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Gerek içme suyuna erişimi sağlamak gerek atık su hatlarını faaliyete geçirebilmek için insanüstü bir mücadele verildi. Diğer yandan vatandaşlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere AFAD tarafından kurulan konteynerlere bölgede hizmet veren ekiplerimiz tarafından temiz su ve kanalizasyon bağlantıları yapmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar muhtelif yerlerdeki konteynerlerin bağlantısı yapılmıştır. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah desteğimiz sürecek.”