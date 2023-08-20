KASKİ'den Ertuğrul Gazi'ye 10.2 milyonluk yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde maliyeti 10 milyon 200 bin TL olan içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sağlıklı içme suyu iletimi için kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda içme suyu terfi, isale ve şebeke dağıtım hattı imalatı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de altyapı ile ilgili en ufak bir problem dahi yaşamak istemediklerini belirterek, hizmet etmeyi çok sevdiklerini dile getirdi.

Modern altyapı, sağlıklı gelecek anlayışı ile hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti: “Örnek ve öncü bir kent oluşturmak adına, bir yandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da yenilikçi, katılımcı ve modern bir anlayış ile vatandaşlarımızın altyapı ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti içerisindeyiz. Her haneye eşit hizmet götürmek için çalışmalarımızı en doğru biçimde yürütmeye gayret ediyoruz. Maalesef su kaynaklarının azalması, küresel ısınma, hızlı kentleşme, kuraklık ve çevre kirliliği gibi etkenlere rağmen, benimsemiş olduğumuz belediyecilik anlayışıyla insan merkezli, sorunlarından arındırılmış bir çevre, sorunsuz kaliteli altyapı için KASKİ’miz ile bir yol haritası belirledik. Bu doğrultuda tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz. En önemli önceliğimiz olan sağlıklı içme suyunu bütün hemşehrilerimize ulaştırmak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Kocasinan ilçemize bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde içme suyu terfi, isale ve dağıtım hattı imalatı gerçekleştirdi. Bu bölgemiz hızla gelişen ve büyüyen bir bölge konumuna ulaştı. Bizler de hem altyapıyı hem de üstyapıyı ihtiyaca uygun şekilde aktif hale getirmeye çalışıyoruz. İş kapsamında toplam maliyeti 10 milyon 200 bin TL olan 2 bin 300 metre muhtelif çaplarda çelik, Duktil ve O-PVC borular ile imalat çalışmaları tamamlandı.”

Büyükkılıç, kentin tamamında içme suyu ve diğer altyapı hizmetleri kapsamında ihtiyaçlara en üst düzeyde cevap verebilmek için tüm bölgelerde aynı hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.