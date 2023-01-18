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KASKİ'den enerjik santral yatırımı

GÜNDEM 18.01.2023, 07:45
KASKİ'den enerjik santral yatırımı

KASKİ’nin güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek Güneş Enerji Santrali’nin en verimli yatırımlardan birisi olacakMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 103,9 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile yapımı tamamlanma aşamasında olan Güneş Enerji Santrali’nde (GES) incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyulan enerji için Boğazköprü mevkiinde Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek Güneş Enerji Santrali projesinde sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Boğazköprü’de yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yatırım bedeli 103,9 milyon TL değerinde olan KASKİ KİBAAT İkinci Etap Güneş Enerji Santrali’nde incelemelerde bulundu.

Projeyi yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ile yetkili firma ve daire başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı. 

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, GES projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayarak, “Şuanda arıtma tesislerimizin yanındayız. Arıtma tesislerimizin enerji giderini karşılama bağlamında yaptığımız proje ile 6,5 megavatlık Güneş Enerji Santralimizi tamamlama aşamasına geldik” dedi.

HEM TEMİZ ENERJİ ÜRETECEK HEM DE ENERJİ GİDERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Güneş Enerji Santrali’nin ay sonuna tamamlanmasının planlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: 

“Kurulum aşaması yüzde 95’lerde, inşallah bu ayın sonuna tamamlanıp, faaliyete geçeceğini umuyor ve inanıyoruz. KASKİ’mize, belediyemize hayırlı olsun. Hem temiz enerji üretmek suretiyle hem de KASKİ’mizin enerji giderlerine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmanın çok önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. 6,5 megavat hatırı sayılır bir miktar, kendi enerjimizi karşılamış olacağız. İnşallah 2, 3 yıl arasında kendisini de böylece amorti edecek. Bu açıdan en verimli yatırımlardan birisi olacak. Yüklenici firmamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

YILDA TOPLAM 11 MİLYON KWE ÜRETİM SAĞLANACAK

Sahada trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajlarına devam edilirken toplam 14 bin 560 adet panelin 13 bin 560 adedinin montajı tamamlandı. 

KASKİ tarafından 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulum çalışmalarına başlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Güneş Enerji Santrali’nde (GES) yılda yaklaşık 11 milyon kWe üretim sağlanacak. Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. İmalat çalışmaları kısa süre önce başlayan proje ile yılda yaklaşık 30 milyon TL kazanç sağlanacak. Kurulu gücü 6 bin 500 kWp/h olan santralin üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olup, yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ’miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak olup, yılda yaklaşık 30 Milyon TL kazanç sağlanmış olunacak. Bir yılda İhtiyaç duyulan enerjinin yüzde 10’u buradan karşılanacak.

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