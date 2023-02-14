KASKİ'den deprem bölgesine altyapı desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma, depremzedelere gıda ve barınma yardımı, su ve elektrik iletimi gibi konularda faaliyetleri sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede zarar gören altyapıyı yeniden faaliyete geçirerek, afetzedelerin hizmetine sunmak için 7/24 esasına göre çalışma yürüttüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şunları söyledi:

“Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koordineli bir şekilde hareket eden KASKİ’miz, içme suyunun kesintisiz iletimini sağlamak için deprem sonrasında oluşan arızalara hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Kayıp kaçak ekipleri de bölgede içme suyunda yaşanan mağduriyeti önlemek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Belirlenen birçok noktada kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık titiz çalışma sonrasında giderilerek yeniden işlevsel hale getiriliyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait kanalizasyon hattında meydana gelen arıza, kombine araçları ile 2 baca içi temizlenerek çalışır hale getirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ait portatif WC’lerde temizlik çalışması yapıldı. Aynı şekilde birçok noktada meydana gelen arızalar giderilerek yeniden sağlıklı bir yapıya kavuşturuluyor. Altyapıyı tamamen işlevsel hale getirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.”