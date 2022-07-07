KASKİ'den bayram öncesi uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda atık su ve yağmur suyu hatları üzerindeki mazgallara kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklamaya yapılarak, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla kurban atıklarının kanalizasyon, yağmur suyu hatları ile mazgallara ve kontrol bacalarına atılmaması konusunda vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

“Kurban atıkları nedeniyle şebeke hatlarının tıkanarak bir takım olumsuzlara neden olabileceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kentimiz genelinde atık su ve yağmur sularını toplayarak arıtma tesislerine ileten şebeke hatlarına atılan kurban atıkları ve çöpler nedeniyle mevcut hatlar maalesef işlevini yitirebiliyor. Bununla birlikte akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara yol açarak su baskınlarına neden olabiliyor. Bu durum ise hem maddi kayıplara neden olabiliyor hem de halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturabiliyor.

Merkez ve ilçelerimizde kanalizasyon hatları ve mazgalların temizliğini periyodik olarak aksatmadan yapıyoruz. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Olası bir olumsuzluk ile karşılaşılmaması için 7/24 esasına göre Kurban Bayramı süresince de hizmet vermeye devam edeceğiz. Tüm abonelerimizin her hangi bir sıkıntı ile karşılaşılmaması adına gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz.”

BAYRAMDA DA VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Diğer yandan, Kurban Bayramı süresince içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda abonelerin 185 Çağrı Merkezini arayarak gerekli desteği alabilecekleri vurgulandı.