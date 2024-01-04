KASKİ'den altyapıya 1.8 milyarlık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nce 4,5 yılı aşkın sürede kent genelinde 1 milyar 872 milyon 360 bin TL değerinde içme suyu yatırımı gerçekleştirildiğini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren KASKİ, merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri titizlikle yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda KASKİ tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki 4,5 yılı aşkın sürede kent genelinde daha sağlıklı, yeterli düzeyde içme suyu temini için 1 milyar 872 milyon 360 bin TL maliyet ile toplam 2 milyon 219 bin 419 metre içme suyu şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şehri daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.