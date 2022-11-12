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KASKİ'den altyapıya 12.6 milyon lira

GÜNDEM 12.11.2022, 10:15
KASKİ'den altyapıya 12.6 milyon lira

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde 12 milyon 655 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu şebeke hattının yenilenme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kent genelinde ihtiyaca uygun çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdüren KASKİ, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu erişimi için değişik bölgelerde yeni şebeke hattı imalatlarına hız verdi.  

Kayseri’nin tamamında imalatlarını tüm hızıyla sürdüren KASKİ, aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını da yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunuyor. Diğer yandan yenilenen hatlar sayesinde kayıp-kaçak oranları düşürülerek, su tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağlanıyor. 

Bu kapsamda, Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde toplam uzunluğu 16 bin 350 metre, maliyeti ise 12 milyon 655 bin TL olan içme suyu hattı uzun ömürlü ve sağlıklı yeni nesil malzemeler ile baştan aşağıya yenileniyor. Aynı zamanda proje kapsamında abone bağlantısı da gerçekleştiriliyor.

Kısa bir süre sonra tamamlanması planlanan proje sayesinde bölge halkı memba kalitesinde daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

“HER ŞEY VATANDAŞIMIZ İÇİN”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı üst yapıların ancak sağlıklı altyapılar üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden yola çıkan KASKİ’nin kent genelinde kusursuz altyapı inşa etmeye devam ettiğini kaydetti. 

Kayserililerin memba kalitesinde sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak için KASKİ aracılığı ile sonuç odaklı projeler üretilip hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:  

“Halkımıza en iyi ve eşit şekilde hizmet etmeyi kendisine misyon edinen KASKİ’miz, gerçekleştirdiği önemli projelerle Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri arasında en iyiler listesinde yer almayı başarmıştır. Bu kapsamda Kayseri’mizin mevcut altyapısını dünya standartlarına kavuşturmak için merkez ve ilçelerimizde hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitelerine değer katacak projeler uygulamaya konuluyor. Kentimizin tamamında olduğu gibi Büyük Bürüngüz Mahallemizde de kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişim noktasında iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Bu anlamda ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hatlar tamamen yenileniyor. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Her koşulda şehrimizin altyapısını kusursuzca inşa ederek vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar hazırlayabilme adına önümüzdeki süreçte de 7/24 anlayışı ile hizmetlerimiz devam edecek.”

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