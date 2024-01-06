KASKİ'den 727 milyonluk dev yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılında kent genelinde 727 milyon 599 bin TL değerinde altyapı yatırımları ile 1 yıla adeta damga vurduğunu kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği vizyon doğrultusunda büyük projeleri hazırlayıp, hayata geçiren KASKİ, 2023 yılında büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için birçok önemli yatırımları hayata geçirdi.

Kayserililere dünya standartlarında altyapı hizmeti sunan, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi’, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ni elinde bulunduran Su Analizleri Laboratuvarları sayesinde memba kalitesinde içme suyu temini gerçekleştiren KASKİ, hem insanı hem çevreyi düşünerek atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi noktasında yeni Atıksu Arıtma Tesisleri inşa ederek milyonluk yatırımlara imza attı. Bu arada içme suyu ve atık su hattı imalatları hız kesmeden devam ederken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar ise yeni nesil borular ile baştan aşağıya yenilendi.

Diğer yandan dünya genelinde etkili olan kuraklık tehlikesine karşı sürekli yeni kaynak arayışlarına giden KASKİ, yeni sondaj kuyuları açarak içme suyu temini noktasında önemli adımlar attı. Bunun yanı sıra hem ekonomiye hem de çevreye destek olma noktasında Güneş Enerji Santralleri (GES) inşa edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan KASKİ ile 2023 yılında hayata geçirilen güçlü yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerini belirterek, güçlü altyapıların güçlü yarınlar anlamına geldiğini kaydetti.

Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yürütebilmek için gece gündüz ayrımı yapmadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Göreve geldiğimiz ilk günden buyana hizmet kapasitemizin artırılması için uğraş verdik. İnsan odaklı, ihtiyaca uygun bir yöntem izledik. KASKİ’miz aracılığı ile yürüttüğümüz çalışmalar belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oluşturdu. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 324 milyon 943 bin 857 TL’lik 420 bin 162 metre içme suyu hattı, 200 milyon 322 bin 732 TL’lik 184 bin 632 metre kanalizasyon hattı, 42 milyon 749 bin 165 TL’lik 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi, 25 milyon 315 bin 626 TL’lik 1 adet su deposu, 2 milyon 26 bin 249 TL’lik 17 adet kuyu binası, 946 bin 48 TL’lik 3 adet sondaj kuyusu açılması, 124 milyon 48 bin 962 TL’lik 2 adet Güneş Enerji Santrali, 7 milyon 246 bin 948 TL’lik 25 adet muhtelif bölgelerde üst yapıların ve içme suyu tesislerinin tamir tadilat yapımı işi kapsamında toplam 727 milyon 599 bin 591 TL değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalarda, artan ihtiyaçların yanı sıra, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal su kaynaklarında azalma gibi olumsuz koşullar nedeniyle, su ve atık su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.”