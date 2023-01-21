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KASKİ'den 579 milyon liralık yatırım

GÜNDEM 21.01.2023, 18:00
KASKİ'den 579 milyon liralık yatırım

KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde yatırımlarını 2022 yılında da aralıksız şekilde sürdürdü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çizdiği vizyon doğrultusunda büyük projeleri hazırlayıp, hayata geçiren KASKİ, 2022 yılında büyükşehirlerin olmazsa olmazı güçlü altyapı için birçok önemli yatırımları hayata geçirdi. Diğer yandan içme suyu, yağmur suyu ve atıksu hattı imalatları hız kesmeden devam ederken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar ise yeni nesil borular ile baştan aşağıya yenilendi. 

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl merkez ve ilçelerde 579 milyon 376 Bin TL maliyet ile 427 km içme suyu, 213 km atık su ve yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 640 km şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi. 

“İLK GÜN Kİ HEYECANIMIZLA ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ ile 2022 yılında kent genelinde hayata geçirilen önemli yatırımlarla Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerini belirterek; çalışmaların ilk gün ki heyecan ve azim ile sürdürdüğünü ifade etti.

Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yürütebilmek için gece gündüz ayrımı yapmadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hizmet kapasitemizin artırılması için uğraş verdik. İnsan odaklı, ihtiyaca uygun bir yöntem izledik. KASKİ’miz aracılığı ile yürüttüğümüz çalışmalar belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oluşturdu. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak ve kentimizin sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şeyin en iyisini ve kaliteli hizmeti hak eden hemşehrilerimize, hizmet etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz.  Yaptığımız çalışmalarda, artan ihtiyaçların yanı sıra, özellikle son yıllardaki çevresel faktörler, küresel ısınma, doğal su kaynaklarında azalma gibi olumsuz koşullar nedeniyle, su ve atık su yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 

Mevcut kaynakları korumak, etkili, ekonomik ve verimli kullanmak için gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerde suyun her bir damlasını hesaplıyoruz. Sağlıklı ve kaliteli içme suyu iletimi noktasında bundan sonrada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun yanı sıra altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında da her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Yapılan yatırımların kentimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Kentimiz genelinde altyapı hizmetlerimiz kesintisiz şekilde 2023 yılında da devam edecek.”

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