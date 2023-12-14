KASKİ'den 3.1 milyar liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığı döneminde toplam 3 milyar 19 milyon TL’lik yatırım gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile beraber altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda KASKİ tarafından içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilerek, diğer taraftan da atık su artıma tesisi ile Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu yapıyor.

KASKİ’DEN 4,5 YILDA 2 MİLYON METREDEN FAZLA İÇME SUYU HATTI İMALATI

KASKİ Genel Müdürlüğü Ocak 2019-Kasım 2023 aralığındaki 4,5 yılı aşkın süreçte toplam 1 milyar 872 milyon 360 bin 594 TL’lik 2 milyon 219 bin 419 metre içme suyu imalatı gerçekleştiren ekipler, menba kalitesindeki içme suyunu Kayserili vatandaşlara ulaştırdı. İçme suyu imalatının yanında kanalizasyon hattının da imalatını gerçekleştiren KASKİ, ortalama 4,5 yıllık süreçte toplam 630 milyon 375 bin 252 TL yatırımla toplam 665 bin 68 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirdi.

KASKİ’DEN 4,5 YILDA 21 ATIK SU ARTIMA TESİSİ VE 2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından maliyeti 395 milyon 938 bin 853 TL olan 21 adet atık su arıtma tesisi kurulurken, maliyeti 120 milyon 515 bin 538 TL olan 2 adet de Güneş Enerji Santrali faaliyete geçirdi. KASKİ’nin 4,5 yılda gerçekleştirdiği içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı ile diğer taraftan da atık su artıma tesisi ve Güneş Enerji Santrali yatırımları toplamı 3 milyar 19 milyon TL’ye ulaştı.