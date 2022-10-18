KASKİ'de yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’de, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, üst düzey yöneticiler ve daire başkanları ile toplantı gerçekleştirerek, proje ve yatırımları masa yatırdı.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve yetkililerden yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükkılıç, zaman zaman bir araya gelerek, yatırım değerlendirme toplantısı yaptıklarını ifade etti.

Kayseri’yi daha yaşanılabilir konum ve duruma getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Öncelikli yatırımlarımızı bir kez daha gözden geçirmek, bundan sonraki süreçte neler yapılacağı gibi konuları ele almak, kısacası planlı bir şekilde ilerlemek amacıyla bir araya geldik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olan KASKİ’de kente yapılacak hizmetlerle ilgili uzun soluklu bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gururu olan KASKİ’de fedakârca görev yapan tüm ekibe de teşekkür etti.