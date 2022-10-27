KASKİ'de kış hazırlığı başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü sağlıklı ve kaliteli altyapı hedefiyle kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde yağmur suyu ızgarası temizliğine hız verdi.

Su taşkını riskine karşı çalışma temposunu artıran KASKİ, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

GECE-GÜNDÜZ AYRIMI YAPILMIYOR

Hazırlıklar kapsamında, son teknolojik ekipmanlarla 7/24 esasına göre yol haritası belirlenirken, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmalar, büyük bir özveri ile gerçekleştiriliyor.

Yağmur suyu ızgara temizliğini titiz bir şekilde sürdüren ekipler, gece ve gündüz şeklinde vardiyalı olarak hizmetlerine devam ederken, araç yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Sivas, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Âşık Veysel Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde zamanla kum, çakıl, gibi materyaller ile dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaralarını sağlıklı yapıya kavuşturarak, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmek hedefleniyor.