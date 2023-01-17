KASKİ'de değerlendirme toplantısıq

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve daire başkanları ile birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

KASKİ’nin birimlerinde incelemelerde de bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün personeli ile de bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

KASKİ’de işlem yapan vatandaşlarla da görüşüp, bir isteklerinin olup olmadığını soran Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan KASKİ’mizi ziyaret ederek, burada işlem yapan hemşehrilerimizle sohbet ettik. Ayrıca KASKİ Genel Müdürümüz ve daire başkanlarımızla şehrimize yapacağımız hizmetlerle ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Büyükkılıç’a, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de eşlik etti.