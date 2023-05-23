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KASKİ borcuna yapılandırma fırsatı

GÜNDEM 23.05.2023, 10:45
KASKİ borcuna yapılandırma fırsatı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yapılandırma Kanunu gereği su ve atık su borcu bulunan abonelerin 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlarını çok cazip imkânlar ile yapılandırabilmeleri için son günün 31 Mayıs 2023 olduğuna dikkat çekilerek, bu imkândan faydalanmaları konusunda hatırlatmada bulunuldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Resmi Gazete’de 9 Mart 2023 tarihli yayımlanan 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 31 Aralık 2022 tarihinden önce borcu bulanan mükellefler için borç yapılandırma süreci devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak su borcu bulunan aboneleri de kapsayan yapılandırmada sona yaklaşıldığını hatırlattı.

31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi borçlarının peşin ya da taksitle yapılandırabileceği bir kez daha hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacaktır. Ödemelerin peşin yapılması durumunda, gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim yapılacak. Yapılandırılan borçlar için ödemeler aylık dönemler halinde 12, 18, 24, 36, 48 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Abonelerimize su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren düzenlemede, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak. Ayrıca peşin öremelerde gecikme faizinde yüzde 90 oranında indirim sağlanacaktır. Bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyen abonelerimiz, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Başvurular Genel Müdürlüğü’müze bağlı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’mıza şahsen yapılacaktır. İlçelerde ikamet eden abonelerimiz ise müracaatlarını bağlı bulundukları ilçedeki KASKİ şubelerimize yapabileceklerdir.”

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