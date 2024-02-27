KASKİ, bilgi güvenliğini tescilledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (BGYS) alarak bilgi güvenliğini tescilledi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dünya standartlarındaki laboratuvarı, memba kalitesindeki içme suyu ve abone memnuniyeti alanlarında aldığı belgelerine bir yenisini daha ekledi.

Hizmet kalitesinden ödün vermeyerek daha önce ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ almaya hak kazanan KASKİ, şimdi de Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ‘ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi’ Sertifikası alarak uluslararası standartlara uygunluğunu ispatlamış oldu.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen donanım bakım, teknik destek ve geliştirme, yazılım geliştirme-destek, ağ yönetimi, internet sayfası ve yönetimi, e-posta, sistem odası ve sunucu yönetimi gibi çeşitli hizmetlerini kapsıyor.

KASKİ bu başarısı ile saklanan verilerin dünya standartlarındaki güvenlik önlemleri alınarak korunduğu, standartlara uygun olarak işlendiğini, arşivlendiğini ve süresi dolduğunda imha edildiğini ispatlamış oldu.

Alınan belge ile bilişim sistemlerinin kişilere bağımlı olmaksızın sistemli bir şekilde yönetilmesi gerçekleştirilirken, iş süreçlerinin sürekli olması, yasal gerekliliklerin yerine getirilerek uluslararası standartlara uygunluğu sağlandı. KASKİ, böylelikle aktif ya da pasif abonelere ait tüm verilerin güvenli bir şekilde saklandığı ‘Güvenilir Kurum’ olduğunu göstermiş oldu.