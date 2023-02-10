KASKİ afet bölgesinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin deprem bölgesinde su hatlarında meydana gelen arızaları giderdiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrasında 10 ilde yaşanan acı olayın ardından ülke genelinde başlatılan arama kurtarma seferberliğine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren gerekli ekip ve ekipmanlar ile zaman kaybetmeden yola çıkıldığını belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“KASKİ Genel Müdürlüğü’müzce görevlendirilen 74 kişilik ekip Kahramanmaraş’ta 1 adet vinç, 2 adet kepçe, 1 adet kayar kasa kamyon, 1 adet kamyonet, 7 adet kamyon, 10 adet 4X4 pikap, 2 adet vidanjör, 1 adet TIR, 1 adet minibüs, 1 adet kombine aracı, 1 adet hidrofor sistem (pompa, motor ve sürücü), 1 adet kar motoru ile çalışmalara destek veriyor. Bunun yanı sıra bölgeye 50 bin adet paket bardak su ulaştırıyor, Sarız ilçemizdeki merkez su depomuzdan deprem bölgesinden gelen tankerlere içme suyu temini gerçekleştirerek yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Diğer yandan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde hareket ederek deprem sonrasında oluşan arızalara hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. Gerçekten çok zor şartlarda amansız bir mücadele veriliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak için umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah gerçekleştirilen çalışmalar ile iyi haberler almaya devam ederiz.”