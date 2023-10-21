KASKİ 2024 yatırım planlarını hazırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde 2024 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, “2023’te yapılan yatırımların değerlendirmesini yaptık, 2024’e ışık tutacak şekilde çalışmalarımızı hazırladık” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’de, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve üst düzey yöneticileri ile toplantı yaparak proje ve yatırımları değerlendirdi.

“2024’E IŞIK TUTACAK ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZI HAZIRLADIK”

KASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen yatırım değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, “2023’te yapılan yatırımların değerlendirmesini yaptık, 2024’e ışık tutacak şekilde çalışmalarımızı hazırladık” dedi.

Vatandaşların konforunu, rahatını ve huzurunu sağlamak için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak gerek belediye gerekse altyapı kuruluşlarımızla yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Ciddi bir manada sıkıntımız yok. İnşallah vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek nitelikteki projelerimizle de onların konforunu, rahatını, huzurunu sağlamak için gayretimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 2024 yılında yatırımların artarak devam edeceğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılında inşallah yatırımlarımız daha da fazla olacak, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde çalışmalarımız sürecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şehrimizin huzuru, şehrimizin olumlu olarak anılması ve konforu adına kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde ne gerekiyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza yapılacak hizmetlerin hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”