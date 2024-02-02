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KASKF'den Başkan Büyükkılıç’a: “Her zaman yanınızdayız”

GÜNDEM 02.02.2024, 13:07
KASKF'den Başkan Büyükkılıç’a: “Her zaman yanınızdayız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal ve amatör spor kulübü başkanlarının da yer aldığı yönetimini ağırladı. Başkan Büyükkılıç’ın amatör spora verdiği destekten dolayı teşekkür eden Önal, “Biz her zaman yanınızdayız, bize düşen ne varsa burada bir kardeşiniz var” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -  Şehirdeki amatör sporcuların ve spor kulüplerinin en güçlü destekçisi olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi ile amatör spor kulüplerini Büyükşehir Belediyesi’nde kabul etti.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şehrimizin amatör spor olarak onurusunuz, gençlerimize sahip çıkan kardeşlerimizsiniz” dedi.

“HER ZAMAN SAĞDUYUNUN SESİ OLDUNUZ”

Büyükkılıç, yerli ve milli anlayışın sahibi olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli adeta bir et ve tırnak gibi. Bu milletin değerlerini ilgilendiren konular olduğu zaman tek yumruk oluyorlar. Bizi burada da güçlendiriyor. Tepede ne oluyorsa, burada yansıması bu oluyor. O anlayış içerisinde de sizler her zaman sağduyunun sesi oldunuz. Yerli ve milli düşünceleri sahiplendiniz. Bizler de aynı şekilde” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de bu ahengi, bu uyumu, bu gücü, bu güzelliği, daha da geliştirerek hem fiziki olarak şehri geliştirmek hem de bu ahengi koruyarak daha fazla hizmet edecek gayretlerin içerisinde olduklarını ifade etti. 

‘Ben olmazsam olmaz’ mantığı içerisinde çalışmaların süreceğini söyleyen Büyükkılıç, “Sizler gençliği korumaya, kollamaya ve var etmeye çalışan yaklaşım içerisinde sözü etkili olan kardeşlerimizsiniz. İnşallah bu anlayış içerisinde el ele gönül gönüle vermek suretiyle. Ben olmazsam olmaz mantığı içerisinde yol alacağımızı ifade ediyorum. Mesajlarımızı vereceğimiz, gayretimizi göstereceğimiz, inşallah biz de elimiz güçlü olarak her iki liderimize yakışır şekilde Kayseri’miz bu diyeceğiz” diye konuştu.

“MALZEME YARDIMINI 350 BİN TL’DEN 3 MİLYON TL’YE ÇIKARDINIZ”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal da Başkan Büyükkılıç’a amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Her zaman bizlere destek oldunuz. 4 yıldır başkanlık yapıyorum. Geldiğimiz dönemlerde malzeme yardımını 350 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkardınız” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR TESİS YOK”

Büyükşehir tarafından amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Amatör Kompleksi’ne yapılan yatırımları da hatırlatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amatör spor kulüplerinde Türkiye’de böyle bir tesis yok. İki tane ışıklandırması, iki tribünü olan Türkiye’deki bütün amatör spor kulüplerinin yapısını bildiğim için Türkiye’de böyle bir tesis yok. Özhaseki bakanımız ve sizler çok büyük emek verdiniz.  Cumhur ittifakının adayısınız, bizler de vatan, millet sevgisiyle yanan, bu vatan, millet için çocuklarımızı yetiştiren kurumuz. Vatan ve millet sevgisi bizim için çok önemli, biz çocuklara sahip çıkıyoruz, sizler de bize sahip çıkıyorsunuz. Amatör spor kulüpleri başkanı olarak teşekkür ediyorum.”

“BİZ SİZİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN BİR AĞABEYİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başkan Büyükkılıç’ı amatör spor kulüplerinin bir ağabeyi olarak gördüklerine vurgu yapan Önal, “Bize başkanlıktan ziyade ağabeylik yaptınız, 3 yıl boyunca bir dediğimizi iki etmediniz. Bize bağlı 165 bin lisanslı futbolcumuz var, 100 futbol kulübümüz, binlerce arkadaşımız, dostumuz var. Bu seçimde de biz her zaman yanınızdayız, bize düşen ne varsa burada bir kardeşiniz var. Biz sizi amatör spor kulüplerinin bir ağabeyi olarak görüyoruz” diye konuştu.

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