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Kaş yolunda genişletme çalışması
GÜNDEM 18.02.2023, 17:00
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi grup yolunda yol genişletme çalışması başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanında olan yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kırsal Hizmetler ekipleri Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi grup yolunda görüş açısının yetersiz olduğu dar bölgelerde ve tehlike arz eden virajlarda genişletme çalışmaları yaptı. Çalışmalar tamamlandığında Bayındır grup yolu daha güvenli hale gelecek.
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