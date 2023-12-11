Kartepe’nin modern mimarili camisi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’ye kazandırdığı 30 bin metrekarelik alanda yapılan kent meydanı caminde çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatında dış cephe silikon cephe imalatları yapılıyor.

Dış cephe silikon cephe imalatları yapılan caminin dış cephe fiber takviyeli prekast cephe kaplamasına devam ediliyor. Ayrıca namazgah ahşap kolon kaplama ve namazgah ahşap asma tavan imalatlarına başlandı. Son cemaat mekanı ahşap asma tavan ve alçıpan asma tavan imalatları devam eden elektrik ve mekanik tesisat işlerine devam ediliyor.

90 ARAÇLIK OTOPARK

Çelik konstrüksiyon minare montajı yapılacak caminin iç mekan mekanik montaj traverten kaplama imalatları devam ederken, dış cephe alüminyum güneş kırıcı imalatları sürüyor. 90 araçlık otopark tesis etmek için bordürler örülerek saha betonu döküldü.