Kartepe Kent Meydanı'na Gündoğdu'dan inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kent Meydanı’nda yapılan camide incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerleri ihtiyacını da karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kent Meydanı’na sosyal alanlarla donatılan, çocuklara ve gençlere rehberlik edecek bir cami inşa ediyor.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’ye kazandırdığı 30 bin metrekarelik kent meydanında yapılan cami projesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, yapımı hızla devam eden cami inşaatı hakkında yerinde inceleme yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ve teknik personelin de eşlik ettiği incelemede Genel Sekreter Gündoğdu, projeyle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı.

HER YAŞTAN İNSANIN İLGİSİNİ ÇEKECEK

Büyükşehir, ibadethaneleriyle kültürel zenginliğe sahip kente bir yenisini daha kazandırıyor. Toplam inşaat alanı 5.250 metrekare olan projede1.814 metrekarelik bodrum kat, çok amaçlı salon, kütüphane, 10 adet derslik, imam odası, teknik oda, kazan dairesi, 3 adet depo, bay bayan şadırvan ve tuvaletler bulunuyor. Cephelerde yağmur suyunu kullanabilmek amacıyla prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu oluklarının yerleştirildiği camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek. Sosyal donatılı cami her yaştan insanın ilgisini de çekecek.