Kartepe Kent Meydanı Camii’ne çelik minare

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çelik minare montajı tüm hızıyla sürüyorKOCAAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da eksiksiz olarak karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çelik minare montajını sürdürüyor.

ÇELİK MİNARE MONTAJI SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Kartepe Kent Meydanı Camii’nde çalışmalar sürüyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Camii inşaatı modern mimarisiyle dikkat çekiyor. İş kapsamında ekipler çelik minare montajı, tavan ve ana sütun ahşap kaplama işlemlerine devam ediyor. Caminin cephesinde ise grc imalat ve montaji ile fibercement kaplamaları sürdürülüyor.