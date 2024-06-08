Kartepe Karatepe’ye yeni üstyapı

Kocaeli Büyükşehir Kartepe’nn Karatepe köyünde altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği köy içi cadde ve sokaklarda üstyapı yenileniyorKOCAELİ (İGFA) - Kartepe ilçesi Karatepe Mahallesinin üstyapısı elden geçiriliyor. Altyapı çalışmaları sonrası köy içi cadde ve sokaklardaki yollarda bozulmaların meydana geldiği Karatepe’de asfalt ve parke zemin yollar yenileniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ile 5.5 kilometresi asfalt 2.5 kilometresi parke olan Karatepe’nin İzmit, Cumhuriyet, Karatepe ve Atatürk Caddeleri ile sokaklarında üstyapı komple yenilenecek. Karatepe İzmit Caddesinde terasman ve iyileştirme çalışmaları yapımına başlandı. Dolgu malzemeleri yerleştirilen zemin sağlamlaştırılırken zemin iyileştirme çalışmaları sonrasında plent miks temel ve asfalt serim çalışmaları yapılacak.