Karlıköy’de Jandarma'dan trafik eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını engellemek için bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Karlıköy Köyü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına 34 kişi katıldı.

Toplantıda, temel trafik kuralları, traktörlerde ROPS parçasının kullanılması ve önemi, tarım araçlarında reflektör kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletlerde kask ve yelek kullanımının önemi konularında bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanması için kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda konuşan Jandarma Yüzbaşı Mehmet Akif Yörük, "Trafik kazaları, insan hayatının en önemli sorunlarından biridir. Bu kazaları önlemek için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Trafik kurallarına uymak, trafik bilincini geliştirmek ve güvenli bir trafik akışına katkıda bulunmak hepimizin görevi" dedi.

Yörük, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve trafik bilincini geliştirmeye davet etti.