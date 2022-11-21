Karkamış'ta eğitime 1 hafta 'zorunlu' ara! Bakanlar son durumu değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep Karkamış'ta, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karkamış'ta eğitime 1 hafta ara verildi.GAZİANTEP (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırısında biri öğretmen olmak üzere iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Gaziantep'in Karkamış ilçesine giderek saldırıdan etkilenen okullarda incelemelerde bulundu.

Bakanlar daha sonra havan saldırısına hedef olan öğretmenin şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'nda açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam itibarıyla saat 21.15’te antik alan denilen bölgeye bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "Boş bir alandı herhangi bir zayiat söz konusu olmamıştı. Ancak bugün saat 11.15 sıralarında, o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Bugün bizim Sayın Milli Eğitim Bakanı’mız ile birlikte bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Vali’miz ile ve oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk. Hem sivil yerleşim yerlerine hem de gördüğünüz gibi okullarımıza da saldırı söz konusu oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oluşan basınçla da maalesef öğretmen odasının camlarının kırılması sonucu da maalesef Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın da şehit olduğunu belirten Bakan Soylu, "Büşra Karataş 5 aylık hamileydi o da karnından ağır yaralandı. İlk anda öldü bilgisi geldi. Şu an entübe haldeler. Bebeğiyle birlikte yaşatmaya çalışıyorlar" dedi.

KARKAMIŞ'TA OKULLAR BİR HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Karkamış'ta tüm okulların bu hafta tatil edileceğini söyledi.

Bakan Soylu ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile yapılan değerlendirme neticesinde okulları bir hafta tatil ettiklerini belirten Bakan Özer, "Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Aynı zamanda hem Bakanlık olarak hem de Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimizle birlikte buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize özellikle ailelerin psikolojik destekle ilgili, danışmanlıkla ilgili her türlü desteği sağlayacağız. Hızlı bir şekilde okullarımızı onaracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletiyle birlikte bu tip saldırılara karşı dimdik ayakta duracak, birlik beraberliğini çok daha güçlü hâle getirerek sadece bölgesine değil; tüm dünyaya bu aziz milletin neler yapabileceğini gösterecektir" diye konuştu.