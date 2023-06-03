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Kariyer değil istihdam merkezi

GÜNDEM 03.06.2023, 12:45
Kariyer değil istihdam merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alırken, 349 kişiye istihdam sağladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Yaptığı çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi’nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirmeye gayret ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor. Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalışıyor.

Mayıs ayı içerisinde 202 iş ilanı ve toplam 754 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 349 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, 2023 yılı Ocak ve Mayıs arası olmak üzere 5 aylık süreçte istihdam sayısı toplamını 1014'e ulaştırırken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Sadece 1 ayda 21 bin 110 yönlendirme ve 40 yeni firmayı üye yapan merkez, staj konusunda da Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve özellikle üniversiteler ile koordineli bir şekilde çalışmalara katılıyor. Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile şehirde ve çevre illerde bulunan üniversite öğrencilerinin staj konusunda sıkıntı yaşamaması için gayret gösteriliyor.

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