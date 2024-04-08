Kardeş Azerbaycan heyetinden Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin öneminden bahsederek, bundan sonra da bu dostluğun daha da pekişeceğini vurguladı. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu vizyon ile belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını tüm Türkiye’ye duyurmaya, örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov ve beraberindeki heyet makamında kabul etti.

Öncelikle Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı’nda yer alan ve KAYMEK tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayında açılan Esma’ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi’ni ilgiyle gezdi.

Daha sonra Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov ve beraberindeki heyet Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin öneminden bahsederek, bundan sonra da bu dostluğun daha da pekişeceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Sizleri görmekten, Kayseri’de misafir etmekten gurur duyuyoruz. Malumunuz Şuşa ile Kayserimiz kardeş. İnşallah ilk etapta Şuşa’ya bir heyet halinde iade-i ziyarette bulunuruz, her şeyden önce, hoş geldiniz diyorum. Değerli başkanımızın da orada yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde yer etti. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeni bir seçimden çıktık. Yeni seçim döneminin de hayırlı olmasını ve dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek, sadece teorik olarak ve kağıt üzerinde kardeşlikten öte birlikte yeni projelerde de yer almayı arzu ettiğimizi sizlerle buradan paylaşmak istiyorum. Şeref verdiniz. İyi ki varsınız.”

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, iki dost ülkenin ve şehrin bağlılığını kaydetti. Muradov, Başkan Büyükkılıç’a kendilerini ağırladıkları için teşekkür ederek, Türkiye’nin ve Kayseri’nin her zaman Azerbaycan’a destek olduğunu kaydetti.

Muradov, “Bu güzel ramazan ayında bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Karabağ savaşında Türk halkının olan desteği. Bilirim ki bütün Kayseri’de de bizim Türk kardeşlerimiz her bir haberi gözlüyorlardı” diye konuştu.

Azerbaycan Şuşa Valisi Aydin Kerimov ise, Başkan Büyükkılıç’a ve açılışı olacak olan Şuşa Azerbaycan Evi için de teşekkür ederek, ‘Son yıllarda Kayseri’de insanlar için çalıştınız. Siz ve ekibiniz ile birlikte bütün Kayseri irfanının yapılan işleri bizim tarafımızdan da değerlendiriliyor’ dedi.

Kerimov, Türk halkından her zaman destek gördüklerini ifade ederek, tüm Kayseri halkını ve Başkan Büyükkılıç’ı Şuşa’ya davet etti.