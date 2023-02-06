Karayolları'ndan alternatif güzergahlara ilişkin harita

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem dolayısıyla kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin harita yayımladı.ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin Türkiye Haritası'nı sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/KarayollariGM/status/1622531453325131778

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