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Karayolları kışa hazır

GÜNDEM 30.11.2023, 17:30
Karayolları kışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 200 adet makine ve 105 adet ekipman olmak üzere toplam 305 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdıklarını belirterek, "Hizmete aldığımız yeni araçlarımızın Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2023-2023 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için aldığı yeni makine ve ekipmanların hizmete sunulduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kar ve buzla mücadele çalışmalarının 68 bin 726 kilometrelik ağında 13 bin 238 personel ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu konuşmasında, 21 yıldır içerisinde ulaşımda özellikle de karayollarında büyük bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, karayollarında yapılan yatırımlara değinerek, "2002 yılında 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırarak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 2002 yılında; 311 km olan toplam köprü uzunluğumuzu 765 kilometreye, 50 km olan tünel uzunluğumuzu ise 725 kilometreye yükselttik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik." dedi.

YENİ MAKİNE VE EKİPMAN ALARAK MAKİNE PARKIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ

Yolların güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımların en iyi şekilde yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için yeni makine ve ekipman alarak makine parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. diye konuştu.

Makine parkının ortalama yaşının düşürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10,25e düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da % 57den % 186ya indirdik. Son alımlarla birlikte makine parkımızın yaklaşık yüzde 46sını yenilemiş olduk. 2023 yılında 461 milyon lira bedel ile damperli kamyon, asfalt kazıma makinesi, ekskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 200 adet makine ve 105 adet ekipman olmak üzere toplam 305 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık" dedi.

Satın alınan bu makine ve ekipmanların %85lik kısmının yerli olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 683,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 423 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 995 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. şeklinde konuştu.

6 ŞUBAT'TA KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 BİN 284 ARAÇ VE 4 BİN 865 PERSONEL İLE SAHADAYDI

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde alınan bu araçların doğal afetlerle mücadele kapsamında da büyük faydalar sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananları işaret ederek, Karayollarımız, Türkiye Afetle Mücadele Planı kapsamında AFADa düzenli olarak destek vermekte ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği yaparak ihtiyaç olan yerlere anında müdahale etmektedir. Buna 11 ilimizi derinden etkileyen asrın felaketi 6 Şubat Depremlerinde de bizatihi şahit olduk. Felaketin ilk anından itibaren Karayolları Genel Müdürlüğümüz 3 bin 284 araç ve 4 bin 865 personel ile görev yaparak, deprem bölgesine büyük destek sağlamıştır. açıklamalarında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Bakanlık birimleri olarak kış hazırlıklarının tamamladıklarını ifade etti. Vatandaşlara müsterih olmalarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek" dedi. Çalışmaların yurt genelindeki 68 bin 726 kmlik yol ağında; 448 karla mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımızda kullanılmak üzere; 687 bin ton tuz, 427 bin m3 tuz agregası ve kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır.  Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapılmıştır" diye konuştu.

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