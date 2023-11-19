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Karaya oturan gemideki tüm persenel tahliye edildi
GÜNDEM 19.11.2023, 17:00
Denizcilik Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli'de karaya oturan Kamerun bayraklı gemideki personelin tamamını tahliye etti.İSTANBUL (İGFA)- Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün saat 10.00'da EPiRB sinyaliyle Kamerun bayraklı 'Pallada' adlı gemi fırtına sebebiyle aldığı hasarla, Karadeniz Ereğli’de karaya oturdu.
Gemiye ulaşan ekipler merkez koordinasyonu ile yürütttüğü çalışmalara AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik etti.
Gemide bulunan 13 personelin tamamı tahliye edildi.
https://twitter.com/denizcilikgm/status/1726175021276832184
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