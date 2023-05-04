Son Dakika

Kararsızlar için işte seçmen testi!

GÜNDEM 04.05.2023, 16:44
Kararsızlar için işte seçmen testi!

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde, halen kararsız olan seçmenler için Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, kaleme aldığı “Psikolojik Savaş” isimli kitabında yer alan “politik liderlik” ve “seçmen” testlerinden yararlanılmasını öneriyor.İSTANBUL (İGFA) - Seçim zamanı kime oy vereceğinize karar vermek ve iyi bir seçmen olup olmadığınızı değerlendirmek için Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Psikolojik Savaş” adlı kitabında yer alan “politik liderlik” ve “seçmen” testlerinden yararlanabilirsiniz.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın hazırlamış olduğu bu ölçekler, adil davranacağına inandığımız  liderlerin özelliklerini belirlememizi sağlıyor ve seçmenlerin kendilerini değerlendirmelerine ışık tutuyor.

LİDERLER İYİ VE KÖTÜ GÜNLERDE TOPLUMU BİR ARADA TUTABİLİR VEYA DEĞİŞTİREBİLİRLER

Tarhan, etkili liderliğin her alanda önemli olduğuna işaret ederek politik liderlik konusunda da şu değerlendirmelerde bulunuyor:

“Yönetilenlerin kendilerini tanımaları, yöneticileri çoban gibi görmemeleri gerekir. Liderle iş ortaklığı içinde oldukları bilinci varsa, o grup uzun, devamlı, kalıcı, üretken iş birliğine yönelebilir. Liderler iyi ve kötü günlerde toplumu bir arada tutabilir veya değiştirebilirler. İyi bir lider toplumu büyük başarılara götürürken, kötü lider bütün birikimi bozabilir. Anlayan, dinleyen, sorunları tartışabilen, her türlü düşünceye açık, destekleyen, yardımcı olan, arka çıkan lider azdır. Sizi hatırlayan, değer veren lider gerçek liderdir”.

İYİ LİDER İLETİŞİMİ GELİŞTİRİR, VERİMİ ARTTIRIR, İYİ KARARLAR ALDIRIR

Lider toplum ilişkisinin kaybedeni olmayan bir ilişkiye dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Tarhan, iyi bir liderin özelliklerini de şöyle sıraladı: “Liderlik taslamayan, işbirliğine açık, her şeye karışmayan, işleri delege edebilen, çalışanlara güvenebilen, açık, dürüst iletişim kurabilen liderleri bulmalıyız. Kişi, insanların iyi yönlerini bulup onunla ilgilenen liderin yanında kendisini rahat hisseder. İyi lider iletişimi geliştirir, verimi arttırır, iyi kararlar aldırır, sorunlara daha doğru çözümler üretir. Bütün siyasi hareketler, kendi aile mahremiyeti içerisinde her şeyi konuşabilmeliler ve yöneticilere her türlü fikirlerini söylemeliler. Aile içinde büyükler eleştiriye açık ise o ailede adalet daha kolay oluşur. Amaç adalet ise bu çağda yöntem demokrasidir. Sonuç güven bağının oluşmasıdır. Bu parti içi demokrasidir. Bu şekilde olursa insanların lidere olan güveni artar, bu hareket sadece kişilerin ve liderlerin hareketi değil bütün tabanın hareketi haline dönüşür.”

Tarhan, siyasette sonuç aldıran şeyin, siyasi başarılar değil, toplumun sevgi ve güveni olduğunu ifade etti.

İŞTE SEÇMEN TESTİ

Prof. Dr. Nevzat Tarhan seçim zamanlarında hangi partiye ve lidere oy vereceğini bilmeyen kararsız seçmenler için iki test hazırladı.

Sizin lideriniz hangisi? 

Liderleri tanıyın

Hayır -Evet

1. Sık fikir değiştirmez

0 1 2 3 4

2. Ne yapacağı bellidir, güven uyandırır

0 1 2 3 4

3. Kendisine yontmaz, bencil değildir, paylaşmayı sever

0 1 2 3 4

4. Başkaları kendisi ile işbirliği etmekten kaçınmaz

0 1 2 3 4

5. Önemliyi önemsizi ayırt eder

0 1 2 3 4

6. Yapılabilir olanla yapılabilir olmayanı ayırt eder

0 1 2 3 4

7. Gerçekçi hedefleri vardır, hayalci değildir

0 1 2 3 4

8. Zihin kavrayışı yeterlidir

0 1 2 3 4

9. Öğrenme ve kendini geliştirme yeteneği yeterlidir

0 1 2 3 4

10. Rakibini dost haline getirmeye çalışır, hırçınlık yapmaz, uzlaşmacıdır

0 1 2 3 4

11. Liderlik rolü oynamaz, samimidir

0 1 2 3 4

12. Kendini iyi göstermek için zorlamaz

0 1 2 3 4

13. Sıkıştığı zaman bile yalan söylemez, güvenilir ve dürüsttür

0 1 2 3 4

14. Ülkenin menfaatini partinin menfaatinden önce tutar

0 1 2 3 4

15. Önce devlet adamıyım, sonra siyasetçiyim der

0 1 2 3 4

16. Yanında çalışanların duygu ve düşüncelerine önem verir, sinirlenip incitmez

0 1 2 3 4

17. Karar verirken yanında çalışanlara danışma alışkanlığı vardır

0 1 2 3 4

18. Ayıran değil, birleştiren özelliklere önem verir

0 1 2 3 4

19. Çalışkandır, rahatını düşünmez

0 1 2 3 4

20. Ahlaki değerlere önem verir, adaletsizlik yapmaz

0 1 2 3 4

Not: Düşüncenize en yakın puanı verin. Eğer 20 puan verdiyseniz o liderden kaçınız. 20 - 40 arası puan alan lider idare edebilir. 40 puan üstünü verdiyseniz o lidere artık güvenmelisiniz.

 

İyi bir seçmen misiniz? 

Seçmene sorular

Hayır - Evet

1. Liderin sağlık politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

2. Liderin ekonomi politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

3. Liderin ulusal güvenlikle ilgili politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

4. Liderin eğitim politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

5. Liderin dünya barışı ile ilgili politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

6. Liderin çevre politikalarını biliyorum

0 1 2 3 4

7. Liderin insan haklarına yaklaşımını biliyorum

0 1 2 3 4

8. Liderin dış politika ile ilgili görüşlerini biliyorum

0 1 2 3 4

9. Önce kendimi değil, ülkemin çıkarını düşünüyorum

0 1 2 3 4

10. Kendimi politikacımın yerine koyabiliyorum

0 1 2 3 4

11. Takım tutar gibi parti tutmuyorum

0 1 2 3 4

12. Hangi kadro gelirse ülkenin yararına olacağına önem veriyorum

0 1 2 3 4

13. Samimi, güvenilir, dürüst olmaya önem veriyorum

0 1 2 3 4

14. Kararlı, tutarlı, devamlı tutumlara önem veriyorum

0 1 2 3 4

15. Ayıran değil, birleştiren özelliklere önem veriyorum

0 1 2 3 4

16. Paylaşma, yardımlaşmaya önem veriyorum

0 1 2 3 4

17. Hak arama yöntemi olarak şiddeti doğru bulmuyorum

0 1 2 3 4

18. Sorun çözme yöntemi olarak uzlaşmayı görürüm

0 1 2 3 4

19. Başkasının hakkına saygı duymaya önem veririm

0 1 2 3 4

20. Kendi fikrimi zorla başkasına kabul ettirmeye çalışmam

0 1 2 3 4

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 32 63
5. Liverpool 34 59
6. Tottenham 34 54
7. Aston Villa 34 54
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 32 47
8. Girona 32 44
9. Osasuna 33 44
10. Rayo Vallecano 32 43
11. Sevilla 32 41
12. Mallorca 32 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 32 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 32 31
20. Elche 33 16