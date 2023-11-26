KARAOK'tan hedef tam isabet

Türk Silahlı Kuvvetler'in gücüne güç katacak olan Kısa Menzelli Tanksavar silahı KARAOK başarılı bir testten daha geçti.ANKARA (İGFA) - Roketsan, kısa menzilli tanksavar silahımız KARAOK'un görev başında olduğunu duyurdu.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı" ifadeleri yer aldı.

Roketsan'ın paylaşımını alıntılayan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle KARAOK‘tan kaçış olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Görgün paylaşımında, "Metehan’nın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak. Roketsan'ımızı ve projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1728752125277282358