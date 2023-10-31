Karamürsel Seyir Terası misafirlerini ağırlıyor

Yeşilin her tonunu bünyesinde barındıran Karamürsel Seyir Terası, muhteşem İzmit Körfezi manzarasıyla ilçe sakinlerinin uğrak yeri haline geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’ye kazandırdığı sosyal alanlar kent sakinlerinin büyük ilgisini çekiyor. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı Kocaeli’de son olarak hizmete açılan alanlardan biri de Karamürsel Seyir Terası oldu. İzmit Körfezi’ne nazır bir konumda bulunan Seyir Terası, daha ilk günlerden ilçe sakinlerinin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği mekanlardan biri haline geldi. 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen Seyir Terası, yeşilin her tonunu da misafirleriyle buluşturuyor.

11 bin 500 metrekarelik Karamürsel Seyir Terası’nda 400 metrekarelik kapalı restoran bulunuyor. Çocuk oyun grubu ve fitness alanlarının bulunduğu Seyir Terası’nda yeşil alanlarda bitkisel toprak serimi, ağaçlandırma ve rulo çim serimi yer alıyor. Ayrıca 2’si engelli araç otoparkı olmak üzere 28 araçlık otopark alanı Karamürsellilere hizmet veriyor. Seyir Terası, doğayla iç içe, keyifli ve dinlendirici bir mekan olarak tasarlandı.