Karaman GES Projesi için geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle çalışmalarını sürdürdüğü yenilenebilir enerji kaynağı GES Projesi’nde son aşamalara geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karaman Mahallesi’nde 55 bin metrekare alan üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Karaman GES Projesi’nde kullanılacak elektriğin iletim testinin yapılabilmesi için bölgenin bazı noktalarında elektrik kesintisinin yaşanacağını bildirdi. 7 Mayıs Pazar günü GES Projesi’nde üretilecek elektriğin Karaman Dağıtım Merkezi’ndeki otoprodüktör hücresine bağlantısının yapılabilmesi için 09.00 – 15.30 saatleri arasında SEDAŞ tarafından bazı bölgelerde planlı enerji kesintisi uygulanacak. Test aşamalarının tamamlanması ve son 2 bin panelin kurulumunun yapılması ile birlikte Karaman GES Projesi 2023 yılı içerisinde faaliyete alınacak.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Şehrimize kazandıracağımız dev yatırım ile çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde doğanın gücünü kullanarak enerji elde edeceğiz. Elde edeceğimiz enerjiyi tesislerimizde kullanarak su üretiminin maliyetini ciddi oranda düşüreceğiz. Aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar sayesinde panel montajlarının12 bin adetini kısa sürede tamamladık. Önümüzdeki günlerde son panellerin de kurulumunu yapacağız. Yaşanacak enerji kesintisinden etkilenecek vatandaşlarımızdan özür dileriz. Şehrimize kazandırılacak dev yatırım için kendilerinden sağduyulu olmalarını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.