“Karadeniz’de Pedal Çevirelim” projesi için yol haritası belirlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde sürdürülen “Karadeniz’de Pedal Çevirelim” projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yerel yönetimler, turizm alanındaki merkezi kurumlar ile işletmelerin temsilcileri katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karadeniz Sınır Ötesi İş Birliği programına sunulan ve Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazanan ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yerel yönetimler, turizm alanındaki merkezi kurumlar ile işletmelerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda eko-turizmde şehrin tanınırlığını artıracak ortak stratejik plan çalışması gerçekleştirildi. Eko-turizm rotasında pedal dostu akıllı uygulamalar hedefi ile yürütülen projede, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan’daki kurum ve kuruluşları da kapsayacak Ortak Turistik ve Kültürel Stratejik Plan çalışmaları da ele alındı. Eko-turizm rotasında pedal dostu akıllı uygulamalar hedefi ile yürütülen projenin toplantısında mevcut durum, öncelikler, ihtiyaçlar ve yapılması gereken eylemler gibi bir dizi konuda görüşler paylaşıldı.

Proje ile yeşili, mavisi ve kırsal turizmi ile zengin olan şehrimizin dünyaya tanıtımı ile birlikte eko-turizm destinasyonunda tanınırlığı sağlanarak yerel refahın arttırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında eko-turizm rotaları, rotaların bulunduğu dijital uygulama, girişimcilik ve iş geliştirme eğitimleri, tanıtım siteleri oluşturuluyor. Projenin sonunda ise 4 günlük uluslararası tanıtım festivali ile projenin tamamlanması bekleniyor.