Karadeniz Sahil Yolu'na alternatif olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle yarın açılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kaynarca - Karasu - Kocaali - 4.Bölge Hududu Yolu Projesinin tamamının 2X2 şeritli ve 60,7 kilometre uzunluğunda olduğu kaydedildi.

Projenin, 49 kilometre uzunluğundaki tek yön kesiminin bölünmüş yol ve BSK olarak tamamlandığı vurgulanan açıklamada, projenin tamamlanan kısımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun teşrifleriyle açılacağı bildirildi.

YOL STANDARDI İYİLEŞTİRİLECEK

Açılışı yapılacak kesimde yer alan 572 metre uzunluğundaki Karasu Tüneli, 120 metre uzunluğundaki Büyükyanık, 86,3 metre uzunluğundaki Taşlıgeçit, 32,6 metrelik Resuller, 41 metrelik Kuyumcular ve 95 metrelik Küçükboğazderesi Köprülerinin de vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedilen açıklamada, projenin Doğu-Batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan, Karadeniz Sahil Yolunu, İstanbul  Şile  Ağva  Kandıra  Kaynarca yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsüne ve Kuzey Marmara Otoyoluna bağlayacak olan yol konumunda olduğuna dikkati çekildi.

Söz konusu proje ile İstanbul'dan Karadeniz Sahil Yolu'na, D100'e alternatif bir bağlantı gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Projenin tamamlanması ile yolun fiziksel ve geometrik standartlarında iyileşme sağlanacak. Bölgede hızla artan sanayi tesisleri, bağlantılı limanlar ve gelişmekte olan turizm potansiyeli sebebiyle söz konusu yolun tamamlanması önem arz ediyor. Proje bünyesinde; 60,7 kilometre uzunluğundaki kesim bölünmüş yol BSK olarak tamamlanacak. Bu kapsamda 572 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam uzunluğu 1365 metre olan 13 adet köprü, 24 adet hemzemin ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor" ifadeleri yer aldı.