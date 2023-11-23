Karadeniz'in yenilikçi bilim üssü devrede

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi törenle açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4. Sanayi Devrimi ile yıkıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşturduğu katma değer ve istihdamın, ekonomilerin itici gücü haline geldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük başarı hikayeleri oluşturmak için tıpkı milli SİHA'larımızı ve Türkiye'nin otomobilini geliştirirken olduğu gibi yenilikçi teknolojilerde yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Karadeniz'in yenilikçi bilim üssü Trabzon Üniversitesi'nde hayata geçirilen Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Kacır, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknoloji alanlarında muazzam değişimler yaşandığına dikkati çekti. Bakan Kacır, "Sosyal hayattan iş süreçlerine, üretim modellerinden tüketici davranışlarına kadar tüm alanlarda değer üretimi, veri temelli yenilikçi yaklaşımlarla yeniden şekilleniyor. Türkiye olarak, dijitalleşmenin getirdiği bu yeni dünya düzeninde üreten ve politika belirleyen bir güç olmamızı sağlayacak insan kaynağı altyapısını inşa ediyoruz." dedi.

Kacır, Yapay Zeka Kodlama Merkezi'nin de bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda dev bir AR-GE ve yenilik ekosistemi inşa ettiklerini belirten Kacır, "Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleri, 10 bine yaklaşan teknoloji girişimine ev sahipliği yapan 101 teknopark ve 272 bini aşan AR-GE personeli, bu ekosistemin odağında yer almakta.” ifadelerini kullandı.