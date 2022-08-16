Karadeniz hariç kavurucu sıcaklara devam! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, orta ve kuzey Karadeniz illerinde gökgürültülü ve sağanak yağış beklenirken, diğer iller yaz sıcaklarına devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

BURSA 24°C, 32°C

Hava açık

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu

ANKARA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu

BOLU 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık