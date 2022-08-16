Karadeniz hariç kavurucu sıcaklara devam! Türkiye’de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, orta ve kuzey Karadeniz illerinde gökgürültülü ve sağanak yağış beklenirken, diğer iller yaz sıcaklarına devam edecek.
ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
BURSA 24°C, 32°C
Hava açık
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 35°C
Az bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu
ANKARA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu
BOLU 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
KARS 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:31
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|20:10
|Yatsı
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
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|14. Ankaragücü
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|0
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|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
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|1
|0
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|1
|0