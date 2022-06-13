Karadeniz gazında tarihi gün

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz gazında kritik bir safhaya daha ulaşıldı. Denize ilk boru indirme ve kaynak töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’ün ilk çeyreğinde, ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı millî iletim sistemimize aktarmış olacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'taki Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'in keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin de Karadeniz'e intikal ettiğini ve bu gemilerin Fatih'in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst tamamlama operasyonlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin inşası süratle devam ettiğini belirten Erdoğan, "Yavuz sondaj gemimiz, açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek kuyubaşı vanalarını ve kuyuiçi akıllı vana sistemlerini yerleştiriyor. Bugün ‘Bismillah’ diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da ilk kaynağı vuracağız" dedi.

https://youtu.be/daAglMyA6LA2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemlerine aktarılacağnı ifade eden Erdoğan, "Karadaki doğal gaz taşıma kapasitesini de artıracağız. Karadaki doğal gaz taşıma kapasitemizi de artıracağız. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır. Sahada açılacak 40 kuyu ile birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bu arada enerjide tedarik kaynaklarını çeşitlendireceklrini belirten Erdoğan, "Altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız. Sondaj filosuna sahip dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldik. Bir süre önce bu dördüncü gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirdik. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır" dedi.

DÖRDÜNCÜ SONDAJ GEMİSİNİN ADI ABDÜLHAMİD HAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sondaj çalışmalarıyla döneminde öne çıkan Sultan Abdülhamid adına, Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirlediklerini açıkladı.

"Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz" diyen Erdoğan,"Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir" diye konuştu.