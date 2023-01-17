Son Dakika

Karadeniz gazında önemli detay

GÜNDEM 17.01.2023, 10:10
Karadeniz gazında önemli detay

Karadeniz gazını Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nden alıp ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve 36 kilometrelik boru hattı BOTAŞ tarafından zamanında tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı çalışmalarını video kesitle paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığının büyük oranda azaltacak yerli gazda artık geri sayım başladı.

Mart 2023’te ulusal sisteme bağlanacak yerli gazda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 10 bin kişinin ter döktüğü projede aynı anda birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor.

Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır hale getirildi.

Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapılırken, bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10’unu oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekler gün gibi ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz" diyerek, Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı çalışmalarından oluşan video kesite yer verdi.

https://twitter.com/fatih_donmez/status/1615068698972135424

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5