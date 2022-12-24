Karadeniz'de pazartesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız" dedi.ERZUUFM (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Muhalefetin her kulaklarına üfleneni proje sandığını söyleyen Erdoğan, " Bizse 20 yıldır her söz verdiği projeyi inşa etmiş bir kadroyuz. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğalgaz hatlarımız var.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattımızın etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitirip ihale aşamasına geçeceğiz" dedi.

81 ilin her biriyle birlikte Erzurum için de büyük hayallerinin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, coğrafyamızdaki bin yıllık geçmişimizin en önemli atılımını yapmaya hazırlanıyoruz. Bir yandan İslam âlemiyle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bir yandan Türk dünyasıyla bütünleşiyoruz. Bir yandan kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm Afrika’yla buluşuyoruz. Bir yandan evladı fatihan yurdu Balkanlarla kucaklaşıyoruz. Bir yandan Güney Asya’daki kadim bağlarımızı canlandırıyoruz.”