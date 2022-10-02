Karacaova Mübadilleri Karamürsel’de buluştu

Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 8.si Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karamürsel’de gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Geleneksel Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 8.si Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesinde gerçekleştirildi.

7. İzmir’de yapılan ve büyük ses getiren Karacaova Mübadilleri buluşmalarının 8.si Kocaeli’nde yapıldı. Karamürsel ilçesi Yalakdere Mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Karacaova Mübadilleri buluşmasını Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal Başkanlığında Hasan Çeviker ve Erhan Bozkurt hazırladı. Programa Tekirdağ, Bursa, Bilecik, İzmir, Edirne, Sakarya ve İstanbul’dan Karacovalılar katıldı.

Geleneksel buluşma Yalakdere köyünde kahvaltı ile başladı. 250 Hanenin bulunduğu Yalakdere Mahallesinde İmece usulü ile yapılan Karacaova Mübadilleri buluşmasında katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi. Yalakdere sakinleri buluşma için Uristepsita (Pilavlı köy tavuğu), Tikvinik (kabaklı yufkalı yemek), Boşnak böreği, Kurmitnik (yufkalı et yemeği), pilav, irmik tatlısı ve ev baklavası hazırlayarak katılımcılara ikram etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, buluşma alanına gelen çocuklar için şişme oyun grupları kurdu.

Yalakdere Mesire Alanında gerçekleştirilen etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli’nde ki Balkan Derneği Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karacaova Mübadilleri buluşmasında ilk olarak Rumelili ses sanatçısı Cüneyt Şentürk sahne aldı. Cüneyt Şentürk, şarkı ve türküleriyle alanda Balkan rüzgarı estirdi. Karacaovalı vatandaşlar Şentürk’ün şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Konser sonrasında İzmit Maphoytag Folklor ekibi gösteri gerçekleştirdi. Rumelili ses sanatçısı Cüneyt Şentürk’ün ardından Makedonya’nın ünlü halk sanatçısı Elena Hristova sahne aldı.

Program sonunda buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi.