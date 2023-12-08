Karacabeyliler 'yol' istiyor!

Yerel seçim öncesinde Bursa’nın nabzını tutmaya Karacabey ilçesiyle devam eden Herkes Duysun ekibi, vatandaşlardan belediye başkanından memnuniyet derecesini öğrenmeye çalıştı.Esmanur GÜLBAHAR - Ömer DEMİR - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Karacabey, Bursa'nın 70 km batısında yer alan Bursa'ya bağlı bir ilçedir. Bursa-Çanakkale, Bursa-Balıkesir ve İzmir karayollarının kavşak noktasında yer alması ilçenin önemini artırır. Herkes Duysun ekibi olarak Karacabey ilçesini ziyaret ettik ve halka sorduk: Karacabey Belediye Başkanından memnun musunuz? Söz Vatandaşta..

Karacabey halkı, en büyük problemin yollar olduğunu kaydetti.

“YOLLAR DÜZELTİLSİN BAŞKA BİR İSTEĞİM YOK”

Bazı vatandaşlar hizmet taleplerini dile getirerek, “Memnunum. Yollarımızı iyice bir düzeltsin başka bir isteğim yok. Yollar yapılırken bozulduğunda, bu durumun mümkün olduğunca çabuk düzeltilmesinden mutlu oluruz.” dedi.

ASFALTLAR VE YOLLAR EN BÜYÜK SORUN..

Bazı vatandaşlar ise hizmetleri yetersiz bulup şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Memnun değilim. Yollar çok bozuk. Bütün hizmetleri bozuk. Kendi ceplerini dolduruyorlar. Asfaltları yapsınlar. Yaya yollarını düzeltmeleri gerekiyor. Pazar yerinin etrafına bank koymaları gerekiyor. Sokakları kazıp bırakıyorlar, yollar çamur. Şikayetçiyiz.” dedi.